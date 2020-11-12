Семилетний ребенок пострадал при столкновении двух авто в Кургане

Уточняется, что ДТП произошло у дома № 48 по улице Сибирской. Столкнулись Renault Duster и «Жигули». Предположительно, на нерегулируемом перекрестке автодорог Глинки — Утяк и Глинки — Керамзитный иномарка повернула налево и выехала на встречную полосу.

Пострадали водитель отечественной машины и его ребенок. В настоящий момент они лечатся дома.