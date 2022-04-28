Семилетний ребенок попал под машину в Новосибирске

Машина сбила семилетнего мальчика в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по городу.

Ребенок перебегал дорогу перед машиной, и водитель не успел вовремя затормозить. В результате несовершеннолетний попал в больницу с различными травмами.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Ранее машина сбила 12-летнего велосипедиста в Новосибирске. По данным ГИБДД, подросток пытался пересечь дорогу в неположенном месте.