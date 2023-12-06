06 декабря 2023, 18:56
Семилетний ребенок погиб в Армении, убегая от бродячих собак
СК Армении: семилетний ребенок погиб в селе Суренаван, убегая от бродячих псов
Семилетний ребенок погиб в Армении, когда пытался убежать от стаи бродячих собак. ЧП произошло в селе Суренаван Араратской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.
По данным предварительного расследования, рано утром 6 декабря ребенок вместе с друзьями направлялся в школу. По дороге детей стали преследовать бродячие собаки.
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Школьники начали убегать от животных. В итоге ребенок поскользнулся, упал, ударился головой о бордюр и скончался.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты уже осмотрели место происшествия. Расследование продолжается.
В ноябре бойцовская собака на самовыгуле напала на детей в Калуге. Сначала пес атаковал девочку, сбил с ног и стал кусать. Ребенка спас таксист — он смог отогнать животное. После этого собака набросилась на 10-летнего мальчика в соседнем дворе.
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