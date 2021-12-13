Семилетний ребенок отравился продуктами горения во время пожара в Татарстане

В Республике Татарстан во врем пожара отравился продуктами горения семилетний ребенок.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону, сообщение о том, что горит пристройка к квартире, пришло из села Ленино-Кокушкино.

После прибытия пожарных на место выяснилось, что огонь распространился на площади 12 квадратных метров. Еще до того, как прибыли спасатели, из квартиры самостоятельно выбрались мужчина с ребенком.

Мальчик был госпитализирован в райбольницу с отравлением продуктами горения.