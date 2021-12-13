13 декабря 2021, 17:26
Семилетний ребенок отравился продуктами горения во время пожара в Татарстане
В Республике Татарстан во врем пожара отравился продуктами горения семилетний ребенок.
Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону, сообщение о том, что горит пристройка к квартире, пришло из села Ленино-Кокушкино.
После прибытия пожарных на место выяснилось, что огонь распространился на площади 12 квадратных метров. Еще до того, как прибыли спасатели, из квартиры самостоятельно выбрались мужчина с ребенком.
Мальчик был госпитализирован в райбольницу с отравлением продуктами горения.