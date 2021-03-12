Семилетний мальчик впал в состояние клинической смерти после того, как его зажало воротами в Томске

В Томске семилетнего мальчика зажало автоматическими воротами. Во время спасательной операции ребенок находился в состоянии клинической смерти, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщили в Томской областной поисково-спасательной службе (ПСС).

«Поступил сигнал о том, что на улице Елизаровых воротами зажало мальчика семи лет. Мальчика вытащили до приезда спасателей, спасатели совместно со скорой проводили реанимационные действия», — говорится в сообщении.

Во время спасательной операции мальчик находился без сознания, он не дышал. После его с травмами доставили в больницу, где подключили к ИВЛ, сообщил сайт vtomske.ru.

«Ребенок находился в состоянии клинической смерти, ему был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких», — сообщил главврач станции скорой помощи Николай Родионов.

По предварительным данным, пострадавший все еще находится в тяжелом состоянии.