Происшествия 19 мая 2023, 00:22 Семилетний мальчик в Хакасии лишился глаза из-за неосторожности отца при разделке мяса Shutterstock.com

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В Хакасии семилетнему мальчику удалили левый глаз из-за неосторожности отца при приготовлении ужина. Все случилось в октябре 2022 года, сообщил телеканал РЕН ТВ. Уголовное дело против родителя возбудили 15 мая.

Многодетный отец занимался готовкой ужина, рядом находился его семилетний сын. При разделке мяса нож сломался, острие отскочило и попало ребенку в левый глаз. Мальчика доставили в больницу, врачи не смогли спасти орган зрения — глаз пришлось удалить.

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СК возбудил уголовное дело против 48-летнего отца ребенка по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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