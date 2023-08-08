Происшествия 08 августа 2023, 01:34 Семилетний мальчик утонул в пруду в Петербурге «Известия»: семилетний ребенок утонул в пруду в Красносельском районе Петербурга Unsplash

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Семилетний ребенок утонул во время купания в пруду, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Это произошло в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

По данным источника, мальчик купался в пруду в районе улицы Маршала Казакова и Проспекта Героев. На место выехали сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Как уточнила «Фонтанка», мальчик купался в Финском заливе. Ребенок плавал на надувном круге, который ветром стало уносить все дальше от берега. Мальчик выпрыгнул из круга, но стал тонуть. Первой до него добралась мать, но она не смогла поднять ребенка над водой.

Ребенка на берег вытащили очевидцы, пытались его спасти, но приехавшая скорая констатировала остановку сердца и смерть. Роспотребнадзор запретил купание на всех 24 городских пляжах Санкт-Петербурга, несмотря на аномальную жару.