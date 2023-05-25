25 мая 2023, 14:26
Семилетний мальчик сбежал из дома в отместку матери за порку ремнем на востоке Москвы
Shot: семилетний мальчик сбежал из дома от матери в Москве
В районе Восточное Измайлово семилетний мальчик сбежал из дома. Таким образом он решил отомстить ей из-за наказания за воровство, сообщил Telegram-канал Shot.
Ребенка заметили прохожие. Он бесцельно и хаотично шатался по улице и иногда всхлипывал, рассказали в источнике. К нему подошли и спросили, что случилось. Он сказал, что сбежал из дома, потому что мама его бьет. Жители вызвали полицию и скорую. Врачи обнаружили у ребенка кровоподтек.
Реклама
Органы выяснили, что малец украл банковскую карту мамы и накупил себе шоколадок, чипсов, сухариков и других вкусняшек. Женщина узнала об этом и слегка ударила ребенка ремнем по мягкому месту.
По словам мамы, у ребенка задержка общего развития. Он растет в неполной семье. Его воспитывают бабушка и мать.
Женщине выписали административное нарушение за неисполнение родительских обязанностей. Семью поставили на учет в органах опеки.
Ранее в Нижегородской области младенец чуть не захлебнулся в ванной. Мать оставила ребенка одного и ненадолго вышла. Когда она вернулась, ребенок уже не дышал.
Дети
Москва 2023
Реклама
Реклама