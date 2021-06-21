Семилетний мальчик пропал в Красноярском крае

Семилетний мальчик пошел кататься на велосипеде в поселке Абакан и пропал. Вот уже сутки ребенка нет дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

О пропаже мальчика в полицию сообщил его отец. По словам мужчины, сын накануне днем уехал из дома на велосипеде и не вернулся. На поиск школьника были по тревоге подняты сотрудники полиции.

«Мальчик среднего телосложения с карими глазами и темными короткими волосами. Был одет в черные спортивные штаны, коричневую футболку. Велосипед синего цвета», — уточнили в ведомстве.

В операции участвуют несколько поисковых групп. В них вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции.

Неделей ранее в Приморском крае пропал 13-летний подросток. Он отстал от детской туристической группы в районе горы Фалаза. На его поиски ушло меньше суток. Мальчика нашли в удовлетворительном состоянии. Он не пострадал.

В начале июня в районе Екатеринбурга нашли пропавшего девятилетнего ребенка. Он два дня провел один в лесу. По словам школьника, за это время ему встретился медведь. Увидев животное, ребенок лег под дерево и притворился мертвым.