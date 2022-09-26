Семилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгограде | 360°

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Семилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгограде

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ДТП с участием иномарки произошло накануне на улице Липецкой у дома №5 в Волгограде. В результате случившегося пострадал семилетний мальчик. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД региона, водитель торопился и не успел среагировать на пешехода, который нарушил правила дорожного движения.

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“44-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, двигаясь по улице Кузнецкой со стороны улицы Новоузенской в сторону улицы Елецкой, напротив дома №5 по улице Липецкой совершил наезд на семилетнего пешехода, который переходил дорогу в не установленном для этого месте”, - говорится в сообщении ведомства.

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Мальчика с травмами увезли в медучреждение. Других подробностей аварии не раскрывается. 

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