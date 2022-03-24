Семилетний мальчик попал под колеса иномарки в Ивановской области

ДТП с участием автомобиля марки Audi Q7 произошло накануне в городе Юрьевец Ивановской области. В результате случившегося пострадал семилетний мальчик. Об этом написал «Царьград».

В Кинешемском отделе ГИБДД рассказали, что 39-летняя женщина, управляя Audi Q7, двигалась по улице Школьной. В этот момент у дома № 15 из-за припаркованных автомобилей выбежал мальчик, попав под колеса иномарки. Правоохранители отмечают, что пешеходный переход находился неподалеку.

На момент аварии водитель легкового автомобиля была трезвой. По факту случившегося проводится проверка. О состоянии ребенка на данный момент информации нет.