27 августа 2023, 10:43
Семилетнего мальчика спасли из огня в Удмуртии
МЧС: удмуртские спасатели вынесли из огня семилетнего мальчика
Спасатели вытащили семилетнего мальчика из горящего барака в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Двухэтажный деревянный барак загорелся в городе Сарапуле. Огонь распространился на 225 квадратных метров. Пожарные эвакуировали четырех человек с помощью трехколенной лестницы. Ребенка нашли на месте пожара без сознания. Спасатели передали его врачам.
Реклама
С огнем удалось справиться силами 21 человека и шести спецмашин. Теперь на месте трудятся эксперты испытательной пожарной лаборатории — им предстоит установить причину происшествия.
Несколько дней назад, 22 августа, из горящей квартиры трехэтажки в Омске спасли пять кошек и собаку. Пожар распространился всего на один «квадрат», но помещение заволокло дымом. Во время тушения пожарные обнаружили, что квартире бегают четыре испуганные кошки, а собака громко лает от страха. Еще одну кошку нашли под кроватью. Животных отнесли на воздух и дали им свежей воды.
Спасатели
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама