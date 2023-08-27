Происшествия 27 августа 2023, 10:43 Семилетнего мальчика спасли из огня в Удмуртии МЧС: удмуртские спасатели вынесли из огня семилетнего мальчика Пресс-служба МЧС

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Спасатели вытащили семилетнего мальчика из горящего барака в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пресс-служба МЧС

Двухэтажный деревянный барак загорелся в городе Сарапуле. Огонь распространился на 225 квадратных метров. Пожарные эвакуировали четырех человек с помощью трехколенной лестницы. Ребенка нашли на месте пожара без сознания. Спасатели передали его врачам.

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С огнем удалось справиться силами 21 человека и шести спецмашин. Теперь на месте трудятся эксперты испытательной пожарной лаборатории — им предстоит установить причину происшествия.

Несколько дней назад, 22 августа, из горящей квартиры трехэтажки в Омске спасли пять кошек и собаку. Пожар распространился всего на один «квадрат», но помещение заволокло дымом. Во время тушения пожарные обнаружили, что квартире бегают четыре испуганные кошки, а собака громко лает от страха. Еще одну кошку нашли под кроватью. Животных отнесли на воздух и дали им свежей воды.

Пресс-служба МЧС