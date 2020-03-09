Семиклассницу из Ростовской области избила чужая мать. Видео

В центре станицы Тацинской в Ростовской области избили 13-летнюю школьницу. На подростка набросилась взрослая женщина, потом в драку включился ее отец. Девочка обратилась в полицию.

По какой причине произошла драка — неизвестно. Если судить по видео, на девочку набросилась взрослая женщина. Подруга пыталась защитить девочку, но тут подоспел отец нападавшей. Одну школьницу он отбросил в сторону, от чего девочка упала на землю. Потом он ринулся в бой на стороне своей взрослой дочери.

Девочка получила травмы, у нее на лице синяки и ссадины, следы от ногтей избивавшей ее женщины.

Пользователи соцсети уже назвали имена напавшей на школьницу женщины и ее отца. По информации местных жителей, мужчина, который запечатлен на видео, раньше работал в полиции: он служил местным участковым. Очевидцы боятся, что по этой причине дело в полиции попытаются замять.

Однако история не настолько однозначна, как кажется на первый взгляд. Знакомые с развитием конфликта предположили, что избитая раньше ссорилась с дочерью запечатленной на видео женщины. И якобы это избиение — попытка заступиться за своего ребенка. Между тем комментаторы заметили, что никто женщине не давал права избивать подростка, даже защищая собственное дитя.