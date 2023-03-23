Эксклюзив 23 марта 2023, 11:22 Семиклассница под Туапсе упала с третьего этажа после тройки по английскому Тройка по английскому могла заставить 13-летнюю школьницу под Туапсе выпасть из окна РИА «Новости»

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В селе Дефановка под Туапсе под окнами школы нашли с переломом позвонков 13-летнюю девочку. Источник раскрыл «360» обстоятельства — дома семиклассницу строго наказывали за плохие оценки.

Все произошло на перемене между вторым и третьим уроками. Падение из окна третьего этажа увидели, по словам человека, который находился в здании, несколько школьников. Сам он остался на первом этаже и узнал обо всем от непосредственных очевидцев. На улицу выбежал старший брат пострадавшей и стал обо всем расспрашивать, а потом приехала скорая помощь.

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Странностей за пострадавшей учащейся никогда не замечали, она вела себя со всеми по-доброму и приходила на помощь. Источник подтвердил, что девочка могла опасаться реакции семьи на плохую оценку — по его словам, ее мама использовала физические наказания.

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Telegram-канал Shot сообщил о случае в школе № 36 села Дефановка. Семиклассница получила тройку за четверть по английскому языку и, чтобы избежать скандала, решила припугнуть родителей. После падения из окна ее госпитализировали в травматологию в Туапсе и диагностировали компрессионный перелом трех позвонков.