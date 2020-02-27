Семиклассника в Новосибирске избили сверстники. Учителя лгут, что драку разнимали

Кто прав, кто виноват — по видео не определить наверняка. Ясно только, что одного из школьников задирал другой. Тот, которого задирали, набросился на обидчика, но тут подоспели друзья агрессивного ребенка. Мальчишки к тому моменту уже тузили друг друга на полу в коридоре. Но тут подбежал еще один ученик и с размаху заехал одному из дерущихся в глаз — тому, которого с самого начала задирал сверстник. А потом к получившему удар исподтишка школьнику по очереди подскакивали другие и били его ногами.

В школе заявили, что в драке пострадали все ученики, а не один. Сослались на камеры видеонаблюдения.

«Там пострадал не один ребенок, все стороны пострадали. Они там друг друга били. Мы сделали выборку по камере, там все взаимовыгодно дрались. Дежурные учителя все это быстро разнимали», — рассказали в школе.

И солгали. Бесстрастное видео свидетельствует, что новосибирские школьники честно драться не умеют. Камеры сняли жестокое избиение втроем на одного, а потом избитый ученик потерял сознание.

Мать мальчика написала заявление в полицию. Пострадавший семиклассник сейчас в реанимации с черепно-мозговой травмой. Его наблюдает нейрохирург.