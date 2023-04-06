Происшествия 06 апреля 2023, 19:04 Семиклассника из Челябинска заподозрили в изнасиловании школьницы

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В Челябинске ученика седьмого класса подозревают в изнасиловании старшеклассницы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Предположительно, подросток набросился на школьницу в подъезде жилого дома. Надругавшись на ней, он сбежал. Семиклассника задержали.

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Как добавило ИА Nation News, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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