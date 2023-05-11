Происшествия 11 мая 2023, 17:12 Семиклассник из многодетной семьи покончил с собой в Челябинской области Воспитывавшийся в многодетной семье в Челябинской области подросток покончил с собой РИА «Новости»

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В Челябинской области подросток свел счеты с жизнью. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Тело 14-летнего мальчика обнаружили во дворе дома в Еманжелинске. По имеющимся данным, школьник учился в седьмом классе.

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«Труп мальчика нашли во дворе частного дома. В настоящее время выясняются причины, толкнувшие школьника на данный поступок», — отметил источник портала.

В пресс-службе регионального Следственного комитета добавили, что в сейчас специалисты работают над установлением обстоятельств случившегося.

По данным портала 74.ru, мальчик рос в многодетной семье. В школе, в которой он учился, подростка назвали нормальным. Проблем с учебой у ребенка не было. Семья подростка на учете не состояла.

В апреле в Кизеловском районе Пермского края нашли тело школьника в заброшенном доме. По данным СМИ, подросток покончил с собой из-за безответной любви к другу. Рядом с телом мальчика обнаружили рюкзак и записку.