Происшествия 10 февраля 2023, 11:17 Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по миллиону рублей Глава Новосибирской области Травников: пострадавшие при взрыве газа получат выплаты Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Семьи погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке получат компенсацию в размере миллиона рублей. Такое обещание дал глава региона Андрей Травников. Его процитировал ТАСС.

«Тем, кто пострадал, у кого есть ранения, в зависимости от тяжести будут произведены выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека», — сказал он.

Реклама

Также губернатор Новосибирской области отметил, что семьям погибших окажут не только материальную поддержку. По его словам, родственникам жертв взрыва газа окажут помощь с погребением.

Реклама

По актуальной на утро 10 февраля информации, в результате инцидента погибло 13 человек. Среди них — двое несовершеннолетних.

Взрыв прогремел в четверг, 9 февраля. После этого вспыхнул пожар и обрушилось два подъезда посередине дома. Пятницу, 10 февраля, в Новосибирской области объявили днем траура по погибшим.