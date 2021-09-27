Семьи из 15 разрушенных взрывом газа квартир поселили в гостиницу на Ставрополье

Взрыв газа в пятиэтажном доме в городе Изобильный повредил как минимум 15 квартир. Проживающие в них люди сейчас находятся в гостинице, там развернули пункт временного размещения. Пятиэтажку продолжают обследовать, дом оцеплен.

По данным представителя экстренных служб региона, в поврежденных квартирах зарегистрированы 35 человек, в том числе шесть детей. Эвакуированных жильцов пока разместили в гостинице, сообщило РИА «Новости».

Источник агентства уточнил, что несущие конструкции не повредило. Для технической оценки дома на место направили мобильный комплекс «Струна-П». В результате взрыва, по данным губернатора края Владимира Владимирова, пострадал один 27-летний мужчина. Его доставили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести. Владимиров пообещал, что жильцам из пострадавших квартир компенсируют стоимость поврежденного имущества.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливают также сотрудники СУ СК РФ. По итогам будет принято процессуальное решение.