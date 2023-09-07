07 сентября 2023, 23:00
Семерых жителей Воронежской области госпитализировали из очага сибирской язвы
ТАСС: семь человек доставили в больницу из очага сибирской язвы под Воронежем
Семь человек доставили в инфекционное отделение одной из больниц Воронежа из очага сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района. Об этом ТАСС сообщила представитель районной станции скорой медицинской помощи.
«Семеро госпитализированы в Масловку, в больницу скорой медицинской помощи № 8 <…>, все из одного очага. Это две женщины и пять мужчин», — сказала она.
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В конце августа двух жителей другого района — Панинского — госпитализировали с подозрением на заражение сибирской язвой. Состояние мужчины врачи оценили как средней степени тяжести с положительной динамикой. У женщины были симптомы, но первичные анализы не выявили заболевание.
Очаг сибирской язвы в этом районе выявили еще 20 августа. Тогда же установили первого заболевшего. Мужчина подхватил инфекцию во время разделки туши больного животного. Власти ввели режим ЧС, который продлится до 16 ноября.
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