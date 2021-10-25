Семерых россиян задержали в Анталье

Семерых российских туристов задержали в Анталье. Их подозревают в неумышленном поджоге леса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ.

Ситуация произошел в районе Чагларджа. Жители России отправились в поход по маршруту «Ликийская тропа». По данным Telegram-канала Mash, туристы увидели лесной пожар и попытались потушить возгорание. Но справиться самостоятельно туристам не удалось и они обратились в службу спасения. Однако, уходя из леса, они столкнулись с полицейскими, которые и задержали россиян, передало ИА НСН.

На заседании суда было принято решение «на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу». Теперь туристам может грозить срок от двух до семи лет лишения свободы, передало URA.ru.