Семерых пропавших при прорыве дамбы нашли живыми

«Да, семь (пропавших человек — прим. ред.) нашли», — приводит агенство слова собеседника.

Ранее пропавшими без вести считались 13 человек. Сейчас продолжаются поиски еще шести человек.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае сняли с воздуха. Видео Подробнее

Дамбу технического водоема в Курагинском районе прорвало утром 19 октября. Происшествие случилось на территории золотодобывающей артели недалеко от поселка Щетинкино.

Вода затопила два общежития-балка, в которых могли находиться до 80 человек. По последним данным, погибли 15 человек. Шесть человек числятся пропавшими без вести. Пострадавших — 16 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

Их после проведения всех необходимых медицинских манипуляций отправят санитарными вертолетами на лечение в Красноярск. Как ранее «360» рассказали в региональном Минздраве, у раненых многочисленные переломы и пневмоторакс из-за травм грудной клетки.

Президенту России Владимиру Путину доложили о случившимся. Глава российского государства отдал распоряжение сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим людям и не допустить распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.