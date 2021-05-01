Семерых пострадавших в автокатастрофе на Ставрополье эвакуируют в Москву

Шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, будут доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Пострадавших перевезут в столицу на борту самолета МЧС. Дальнейшую помощь им окажут в в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова.

В ведомстве уточнили, что решение о транспортировке было принято после консультаций федеральных специалистов, которые прибыли в регион для осмотра пострадавших.

Как сообщалось ранее, жертвами ДТП с участием микроавтобуса и КамАЗа в Ставропольском крае стали пять девочек. Все они были игроками баскетбольной команды и ехали на соревнования в Черкесск. Перевозка не была организована волгоградской спортивной школой, где занимались дети. За рулем микроавтобуса, по предварительным данным, был один из родителей.

Установлено, что причиной аварии стал неудачный обгон, который попытался совершить водитель ВАЗ-2109. Он выехал на встречку, решив обогнать сразу около десяти машин, среди которых было два большегруза. Осознав, что не успеет завершить маневр, водитель решил вернуться в свой ряд, но успел по касательной задеть КамАЗ. Грузовик начал тормозить и в итоге перевернулся. Его прицеп рухнул на ехавший в противоположном направлении микроавтобус с детской командой.