Семерых человек спасли из горящего хостела в центре Москвы

Пожар произошел в одном из столичных хостелов. Сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек. Об этом рассказал в комментарии РИА «Новости» представитель экстренных служб Москвы.

Пожар произошел на первом этаже трехэтажного здания на Кожевническом проезде в центре Москвы.

«В ходе тушения возгорания в хостеле на Кожевническом проезде спасены семь человек», — привело агентство слова своего собеседника.

В столичном главке МЧС агентству уточнили, что возгорание полностью ликвидировали в 18:50 на площади 15 «квадратов». Там также сообщили о семи спасенных постояльцах.

Информация по пострадавших, по данным главка, не поступала. Эксперты ведомства выясняют все обстоятельства происшествия. Возможные причины пожара пока не названы.