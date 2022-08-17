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    17 августа 2022, 22:12

    Семерых человек спасли из горящего хостела в центре Москвы

    Сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в хостеле в центре Москвы

    Валерия Шафирко

    Пожар произошел в одном из столичных хостелов. Сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек. Об этом рассказал в комментарии РИА «Новости» представитель экстренных служб Москвы.

    Пожар произошел на первом этаже трехэтажного здания на Кожевническом проезде в центре Москвы.

    «В ходе тушения возгорания в хостеле на Кожевническом проезде спасены семь человек», — привело агентство слова своего собеседника.

    В столичном главке МЧС агентству уточнили, что возгорание полностью ликвидировали в 18:50 на площади 15 «квадратов». Там также сообщили о семи спасенных постояльцах.

    Информация по пострадавших, по данным главка, не поступала. Эксперты ведомства выясняют все обстоятельства происшествия. Возможные причины пожара пока не названы.