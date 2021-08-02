Семеро рабочих погибли после аварии на ростовском химкомбинате

Все семеро пострадавших рабочих скончались после пожара на комбинате «Каменский» в Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Скончался седьмой пострадавший в результате ЧП», — заявил собеседник агентства.

Ранее председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко говорил, что жертвами аварии на химкомбинате стали четыре человека. Он отмечал, что врачи борются за жизни пострадавших рабочих.

Пожар на ФКП «Комбинат «Каменский» в городе Каменск-Шахтинский вспыхнул 29 июля. Воспламенение изделий произошло в цехе формирования. Пожарным удалось быстро справиться с огнем, но семеро работников успели серьезно пострадать. Медики диагностировали у пациентов химические ожоги. У некоторых рабочих было поражено 100% тела.

Сначала сообщилось только об одном погибшем, но позже стало известно еще о троих жертвах. Все причины и обстоятельства аварии на комбинате выясняет специально созданная комиссия по расследованию. По данным Минпромторга, что технологическая операция, во время выполнения которой вспыхнул пожар, не предполагает наличия людей в цеху.