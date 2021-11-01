Семеро неизвестных избили мужчину битами в Екатеринбурге

Массовая драка произошла в ночь на 1 ноября на улице Щербакова в Екатеринбурге. Очевидцы услышали крики в ночное время суток и позвонили в полицию. Об этом написало издание Е1.RU.

По словам одной из свидетельницы происшествия, мужчину в белой одежде семеро неизвестных били битами. А затем, когда он попытался сбежать, ринулись вслед за ним, драка продолжилась с новой силой. Весь процесс избиения сняли на видео, написал «Царьград».

«Прибывший на место происшествия наряд констатировал, что участники драки разбежались. Ни заявлений, ни сообщений от возможных потерпевших не поступало. Не было зарегистрировано и сведений из медицинских заведений», — пояснили в УМВД России по Екатеринбургу.