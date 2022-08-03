Семеро мужчин избили битами подростков в Нижегородской области

Семеро мужчин напали на группу подростков в возрасте от 14 до 16 лет в Нижегородской области. Несовершеннолетних избили битой. Об этом сообщило издание NewsNN.

По данным ИА Nation News, один из пострадавших успел позвонить родителям. Те пришли на помощь, но мужчины избили и их. В результате происшествия трое подростков попали в больницу.

Нападавшие заявили, что несовершеннолетние сами неоднократно нападали на прохожих, поэтому таким образом им решили отомстить. Правоохранители начали проверку случившегося.