Полицейский покатался на багажнике «семерки» и попал в больницу

В больницу Ростова-на-Дону поступил 23-летний полицейский с открытой черепно-мозговой травмой. По данным источника «360», молодой следователь катался на багажнике ВАЗ 2107. За рулем машины находился еще один сотрудник МВД.

Инцидент произошел в ночь на субботу 27 июня. Полицейские катались на «семерке» по хутору Обуховка, в 20 километрах к западу от Ростова. Оба в тот момент не были на службе и находились в гражданской одежде.

Пострадавшего доставили в больницу без сознания. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не было. У обоих полицейских взяли кровь на анализ.

В отношении водителя составили административные протоколы по статьям КоАП о нарушении правил перевозки людей, об отсутствии ОСАГО и об управлении неисправным транспортным средством. Полиция проводит служебную проверку. Машина принадлежит безработному жителю Ростова. Как он связан с полицейскими, неизвестно.