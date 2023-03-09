09 марта 2023, 23:18
Семейный конфликт закончился поножовщиной в Петербурге
В Санкт-Петербурге двое мужчин угодили в больницу после семейной ссоры, передает «Петроград».
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«Невские новости" написали, что накануне между местным жителем и его бывшей супругой возникла пьяная драка, в которую вмешался отец женщины. В ходе потасовки он достал нож и ранил им бывшего зятя, пока тот бил его по лицу. В итоге обоим потребовалась помощь медиков. Их доставили в больницу.
Драки
Санкт-Петербург
Поножовщины
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