Происшествия 06 февраля 2023, 18:51 Семейные разборки назвали предварительной причиной двойного убийства на Ленинском проспекте в Москве Прокуратура Москвы: причиной двойного убийства в Москве стали бытовые разногласия РИА «Новости»

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Мужчину заподозрили в убийстве пожилых родителей на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили представители столичной прокуратуры. Их процитировали вTelegram-канале ведомства.

По данным сотрудников прокуратуры Москвы, предварительной причиной убийства считают бытовые разногласия между сыном и родителями. Представители ведомства отметили, что эти стычки продолжались в течение длительного периода.

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Подозреваемому — сыну убитых — грозит мера пресечения в виде заключения под стражу. Этот вопрос в ближайшее время рассмотрит суд с участием представителя прокуратуры ЮЗАО.

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Ход расследования убийства контролируют сотрудники столичного городского ведомства. На месте убийства работают представители СК.

По данным Telegram-канала «112», тела пенсионеров обнаружил их сын. Мужчина и женщина скончались от множественных ножевых ран. Также сообщается, что дверь в квартиру родителей подозреваемых была открыта. Предположительно, после расправы над жертвами подозреваемый выкинул нож в мусоропровод.