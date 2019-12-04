Семейную пару похитили из-за долга. Мужчину избили до смерти

Женщина 49 лет и мужчина 37 лет похитили семейную пару, которая задолжала 34 тысячи рублей.

«Утверждено обвинительное заключение. Дело отправлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу», — пояснила пресс-служба.

По информации издания, девушка в возрасте 24 лет работала продавщицей в городском магазине. Хозяйка торговой точки потребовала ее вернуть четыре тысячи рублей. За долг девушку несколько раз избивали. Ее 18-летний муж был сотрудником того же магазина. Хозяйка обвинила его в пропаже электроинструмента. Из-за этого юноша оказался должен 30 тысяч рублей.

Семейную пару похитили и не отпускали двое суток. Друг хозяйки магазина избил должника битой. Пострадавший умер от полученных травм. Его труп злоумышленники сожгли.

Их знакомый, который увез тело погибшего, отказался убить девушку и заявил в полицию об инциденте. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников. В настоящее время обвиняемые находятся в СИЗО.