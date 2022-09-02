Происшествия 02 сентября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

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Viber Семейная ссора привела к драке в Екатеринбурге

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В одном из жилых комплексов Екатеринбурга произошла драка, передает ИА Ura.ru со ссылкой на городское МВД.

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По данным информагентства, потасовка возникла после семейного конфликта, в котором принимали участие женщина и двое мужчин. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии доставили участников драки в отдел полиции. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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