Происшествия 08 февраля 2023, 15:25 Семейная пара сгорела заживо в пожаре в Тюменской области

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Два человека погибли во время пожара в частном доме в Омутинском районе Тюменской области. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Частный деревянный дом загорелся в селе Ситниково ночью во вторник, 7 февраля. После того, как пожар потушили, нашли тела двух погибших. 48-летний мужчина и его 47-летняя сожительница сгорели заживо.

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По факту смертей профодится проверка. Предварительная версия пожара - неосторожное обращение с огнем.

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