Семейная пара погибла во время пожара в Анапе. Следователи начали проверку

В Анапе на улице Советской в частном жилом доме произошел пожар. В результате погибли 56-летний мужчина и его 55-летняя супруга. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Следователи начали проверку случившегося. Они предполагают, что причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрической проводки. В пожаре также пострадали помещения мансардного этажа здания. Кроме того, обрушились конструкции дома. Тела хозяев обнаружили в доме с многочисленными ожогами.

«Выяснилось, что собственник неофициально сдавал помещения в аренду», — рассказали в пресс-службе.