Происшествия 27 февраля 2023, 14:49 Семейная пара погибла в ДТП под Тобольском

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Супружеская пара погибла в аварии на трассе под Тобольском в Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, водитель за рулем легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной.

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В результате аварии погибла семейная пара. В салоне легковушки также находились двое детей, с различными травмами их доставили в больницу.

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