Семейная пара погибла в ДТП под Пермью. У них остались четверо детей

Произошла авария в Пермском крае. В результате погибла супружеская пара. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ГИБДД.

По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля выехала на встречную полосу. В результате машина столкнулась в грузовиком.

В результате и она, и ее муж скончались на месте. Трое их пассажиров получили травмы. Водительских прав у женщины не было.

Уточняется, что у погибших остались четверо детей.