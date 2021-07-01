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    01 июля 2021, 16:53

    Семейная пара погибла в ДТП под Пермью. У них остались четверо детей

    Дарья Морозова

    Произошла авария в Пермском крае. В результате погибла супружеская пара. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ГИБДД.

    По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля выехала на встречную полосу. В результате машина столкнулась в грузовиком.

    В результате и она, и ее муж скончались на месте. Трое их пассажиров получили травмы. Водительских прав у женщины не было.

    Уточняется, что у погибших остались четверо детей.