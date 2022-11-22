Происшествия 22 ноября 2022, 15:36 Семейная пара погибла при подрыве боеприпаса в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о гибели семейной пары при взрыве снаряда РИА «Новости»

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Детонация боеприпаса стала причиной гибели семейной пары в селе Староселье в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пока непонятно, как супруги оказались в населенном пункте, где уже почти месяц действует режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в этом вопросе разбираются следователи.

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«Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе», — написал Гладков.

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Глава региона обратился к жителям эвакуированных населенных пунктов и призвал их ради собственной безопасности без согласования с руководителями муниципалитетов не приезжать домой.

Украинские боевики выпустили несколько снарядов по городу Шебекино Белгородской области. Ранения различной степени тяжести получили 11 человек. В данный момент ими занимаются врачи.

В ходе обстрела повреждения получили несколько объектов инфраструктуры.

В регионе до сих пор действует повышенный — «желтый» — уровень террористической опасности. Его ввели из-за близости Белгородской области к украинским границам, откуда боевики ведут обстрелы мирных населенных пунктов.