Происшествия 28 ноября 2023, 15:33 Семейная пара пенсионеров из Челябинской области погибла на зимней рыбалке в Башкирии

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Трагически завершились поиски семейной пары из Челябинской области, которая пропала во время зимней рыбалки в Башкирии. Супругов 71 года и 69 лет нашли мертвыми, сообщил «Царьград» со ссылкой на МЧС республики.

Согласно данным ведомства, мужчина и женщина отправились на лед реки Сим, однако впоследствии перестали выходить на связь. Родственники забили тревогу и обратились в экстренные службы.

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Прибывшие на место спасатели обнаружили торчащие из полыньи ноги. Позже из воды извлекли тела пенсионеров.