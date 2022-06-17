Семейная пара из Ноябрьска погибла в ДТП под Тюменью

Серьезное ДТП произошло на автодороге Тюмень — Омск около поселка Андреевский. Там погибла семейная пара из Ноябрьска. Об этом сообщил NashGorod.ru со ссылкой на местное ГИБДД.

Водитель Toyota Camry не справился с управлением, из-за чего автомобиль попал в кювет и врезался в дерево. 37-летний водитель и его 35-летняя супруга скончались. У пары остались четверо детей в возрасте от одного года до 17 лет.

По неподтвержденным данным, в момент ДТП мужчина был пьян. Также в машине нашли пустые банки и бутылки из-под пива.