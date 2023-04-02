Важное 02 апреля 2023, 18:39 Семь жителей Курской области получили ранения в результате минометного обстрела ВСУ Губернатор Старовойт сообщил о семи пострадавших в Курской области после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики из миномета обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, ранения получили семь человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, среди пострадавших девушка-подросток и трое детей с осколочными ранениями легкой и средней степени. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения.

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«В момент обстрела они занимались уборкой на местном кладбище. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», — написал Старовойт.

Планируется эвакуация пострадавших. В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с детскими и челюстно-лицевыми хирургами.

«В самом селе, повреждения получили окна, фасады и заборы на территории четырех домовладений», — добавил глава региона.

Днем ранее под огнем боевиков оказалось село Иска в Курской области, националисты выпустили не менее 20 снарядов, из местных жителей никто не пострадал.