Семь жителей Индии стали жертвами пожара в офисном здании

Не менее семи человек погибли в результате пожара, который произошел в офисном здании на улице Стрэнд-роуд в центре Калькутты в Индии, сообщил телеканал NDTV.

В числе жертв оказались четверо пожарных, представитель правоохранительных органов, офицер железных дорог и сотрудник службы безопасности. Кроме этого, два человека считаются пропавшими без вести. По информации СМИ, пять из семи тел нашли в лифте на 12 этаже, написала газета «Известия».

Уточняется, что здание принадлежит железнодорожной компании. Сейчас выясняются детали и причины произошедшего.