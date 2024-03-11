Происшествия 11 марта 2024, 19:05 Семь жителей ДНР получили ранения после атаки ВСУ Пушилин: трое взрослых и двое детей пострадали в Макеевке при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Ханженково-Северный Советского района Макеевки, один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами оказались пять человек, в том числе два ребенка, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Одного из детей доставили в реанимацию, трех пострадавших определили в больницу, один находится на амбулаторном лечении», — уточнил он.

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После взрыва снаряда в доме произошел пожар. Спасатели МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

В Петровском районе Донецка после налета беспилотника ранения получили две сотрудницы Западного РЭС. Им оказали необходимую медицинская помощь.

После обстрела ВСУ повреждения зафиксировали в школе № 1 Макеевки. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пушилин отметил, что всего в ДНР зафиксировали пять обстрелов, противник выпустил 11 боеприпасов. Украинские военные применили ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударный БПЛА.

В воскресенье, 10 марта, при обстреле Кировского района Донецка пострадал 47-летний мужчина и две девочки 14 и 15 лет.