Семь жилых домов и дворовых построек загорелись в Кургане

Сразу семь жилых домов загорелись в Кургане, на улице Олега Кошевого. Пламя перекинулось на несколько дворовых построек. Огонь бушует уже на площади 1,7 тысячи квадратных метров.

С возгоранием борются 53 человека. Задействовано 14 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины и обстоятельства возникновения возгорания установят дознаватели МЧС. По данным Urа.ru, огонь начал распространяться после поджога камышей. Спасатели предупреждали о высокой пожарной опасности в Курганской области. Несколькими днями ранее в Целинном районе сгорело 117 гектаров леса. Один из пожаров произошел из-за поджога сухой травы.