14 апреля 2024, 19:09
Семь женщин пострадали при атаке ВСУ в ДНР
Пушилин: ВСУ атаковали ДНР с беспилотников, пострадали семь человек
Украинские военные нанесли удар по населенным пунктам в Донецкой Народной Республике, пострадали семь местных жительниц. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.
Украинские военные нанесли удар по Никитовскому району Горловки и обстреляли жилой массив Строитель. Врачи госпитализировали пять женщин.
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В Александровке ВСУ атаковали с беспилотника маршрутный автобус. Медики госпитализировали с места обстрела двух пассажирок.
Пушилин отметил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также в результате обстрела повреждения получил многоквартирный жилой дом, хозяйственные постройки и общественный транспорт.
Боевики обстреляли маршрутный автобус в Ясиноватовском, травмы получили две женщины, мужчина и 18-летняя девушка.
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Женщины
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Денис Пушилин
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