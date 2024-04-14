Происшествия 14 апреля 2024, 19:09 Семь женщин пострадали при атаке ВСУ в ДНР Пушилин: ВСУ атаковали ДНР с беспилотников, пострадали семь человек РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по населенным пунктам в Донецкой Народной Республике, пострадали семь местных жительниц. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

Украинские военные нанесли удар по Никитовскому району Горловки и обстреляли жилой массив Строитель. Врачи госпитализировали пять женщин.

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В Александровке ВСУ атаковали с беспилотника маршрутный автобус. Медики госпитализировали с места обстрела двух пассажирок.

Пушилин отметил, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в результате обстрела повреждения получил многоквартирный жилой дом, хозяйственные постройки и общественный транспорт.

Боевики обстреляли маршрутный автобус в Ясиноватовском, травмы получили две женщины, мужчина и 18-летняя девушка.