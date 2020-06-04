Семь вахтовиков пострадали в ДТП в ХМАО

Автобус с вахтовыми рабочими перевернулся на промысловой дороге в Ханты-Мансийском автономном округе. По предварительным данным, семь человек пострадали.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС региона, четверо отправлены в Ханты-Мансийск спецбортом, они в тяжелом состоянии. Еще два человека госпитализированы в ближайшие населенные пункты (Лянтор и Карымкары).

В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО уточнили, что в больницу Лянтора доставили трех человек с травмами легкой степени тяжести. Один пострадавший в медучреждение ехать отказался.

«Семь человек уже доставлены попутным транспортом к месту работы», — добавил представитель МЧС.

Как заявили в УМВД по региону, ЧП произошло на на 327-м километре автодороги Лянтор —Карымкары. Автобус съехал в кювет и перевернулся после того, как у него лопнуло заднее колесо. По предварительным данным, в салоне находились 14 человек. Все они ехали из Сургута.