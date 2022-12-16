Происшествия 16 декабря 2022, 06:41 Семь вахтовиков погибли в перевернувшемся автобусе на Комсомольской трассе в Хабаровском крае Губернатор Хабаровского края Дегтярев: число погибших в ДТП с автобусом увеличилось до 7

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На Комсомольской трассе перевернулся автобус с вахтовиками, число жертв увеличилось до семи. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Погибло семь человек», — написал он.

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Еще 23 пострадавших с травмами разной степени тяжести положили в Троицкую центральную районную больницу, двоим сделали операцию. Семьям погибших, по словам губернатора, из резервного фонда выплатят по миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей.

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Авария произошла 16 декабря на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, недалеко от села Троицкое Нанайского района. Водитель, по версии полиции, не справился с управлением, автобус с вахтовиками компании «Амур Минералс» перевернулся и съехал в кювет. На место прибыли спасатели села Лидога, местные пожарные, медики и госавтоинспекторы, вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с психологами, врачами территориального центра медицины катастроф, представители главного управления министерства и регионального правительства. СКР завел уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.