18 мая 2021, 17:44
Семь тысяч укусов клещей зарегистрировали в Екатеринбурге с начала сезона
Семь тысяч пациентов с укусами клещей обратились в больницы Екатеринбурга с начала сезона. Об этом сообщил телеканал ОТР.
Роспотребнадзор начал срочную обработку парков, чтобы успеть до начала дождей.
В этом году количество случаев на 20% превысило обычную статистику. В травмпунктах рассказали, что девять из десяти пациентов обращаются именно из-за укуса клеща.
Жителям посоветовали не паниковать, но оперативно обращаться за медицинской помощью.