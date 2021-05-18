Семь тысяч укусов клещей зарегистрировали в Екатеринбурге с начала сезона

Семь тысяч пациентов с укусами клещей обратились в больницы Екатеринбурга с начала сезона. Об этом сообщил телеканал ОТР.

Роспотребнадзор начал срочную обработку парков, чтобы успеть до начала дождей.

В этом году количество случаев на 20% превысило обычную статистику. В травмпунктах рассказали, что девять из десяти пациентов обращаются именно из-за укуса клеща.

Жителям посоветовали не паниковать, но оперативно обращаться за медицинской помощью.