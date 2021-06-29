Семь тонн фейерверков конфисковали в Калифорнии

Незаконную партию из семи тонн фейерверков конфисковали в Калифорнии. Об этом сообщила НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Также во время обысков полиция обнаружили миллион долларов. В данный момент идет расследование уголовного дела. Найдены ли подозреваемые — неизвестно.

Ранее сообщили, что житель города Иваново сядет в тюрьму за покушение на сбыт запрещенных веществ.

Мужчину задержали, когда он выезжал из леса, где забирал наркотики из тайника. У него обнаружили три килограмма запрещенного вещества. Позже у него дома изъяли еще два килограмма.