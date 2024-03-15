Происшествия 15 марта 2024, 09:43 Стали известны последствия обстрела Белгорода из РСЗО Гладков: два человека пострадали при обстреле Белгорода из РСЗО РИА «Новости»

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Силы ПВО уничтожили над Белгородом семь снарядов из систем реактивного залпового огня, ранения получили два местных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Наша система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбила на подлете к городу семь снарядов системы залпового огня. Информацию о последствиях на земле уточняют оперативные службы», — написала он.

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Гладков уточнил, что в Белгороде пострадали два человека. Один мужчина получил закрытый перелом нескольких ребер и ушиб грудной клетки, а второй получил ранения лица осколками битого стекла.

«В Белгороде выявили повреждения в 23 квартирах семи многоквартирных домов, есть прилеты на школьный стадион, пострадали беговые дорожки. В Белгородском районе есть повреждения в нескольких квартирах, двух зданиях торговых центров и пяти частных жилых домах, пострадали восемь машин», — добавил глава региона.

Ранее в пятницу власти Белгородской области объявили ракетную опасность и посоветовали местным жителям не покидать свои дома.