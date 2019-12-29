    29 декабря 2019, 18:53

    Семь рыбаков провалились под лед в Калужской области. Трое из них погибли

    Андрей Иванов

    Группа из семи рыбаков ушла под лед озера возле села Жерелево Куйбышевского района Калужской области. Четверым удалось выбраться из воды, а три человека утонули. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Калужской области.
    Семь рыбаков провалились под лед в Калужской области. Трое из них погибли

    Происшествие случилось 29 декабря. Тела погибших уже обнаружили и достали из воды. Ими оказались местные жители: 62-летний мужчина, его 34-летний сын, а также еще один 52-летний мужчина. По данным телеканала РЕН ТВ, четверых спасенных рыбаков госпитализировали с переохлаждением. Один из выживших мужчин находится в тяжелом состоянии.

    Сейчас на месте ЧП работают следователи СК России. Специалисты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки примут процессуальное решение.

    На прошлой недели брат и сестра утонули в Ивановской области. Подростки погибли во время попытки перейти по льду реку Шачу. Они решили срезать путь от спортивной секции до дома и пошли по тонкому льду, который не выдержал их веса.