Семь рыбаков провалились под лед в Калужской области. Трое из них погибли

Происшествие случилось 29 декабря. Тела погибших уже обнаружили и достали из воды. Ими оказались местные жители: 62-летний мужчина, его 34-летний сын, а также еще один 52-летний мужчина. По данным телеканала РЕН ТВ, четверых спасенных рыбаков госпитализировали с переохлаждением. Один из выживших мужчин находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте ЧП работают следователи СК России. Специалисты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки примут процессуальное решение.

На прошлой недели брат и сестра утонули в Ивановской области. Подростки погибли во время попытки перейти по льду реку Шачу. Они решили срезать путь от спортивной секции до дома и пошли по тонкому льду, который не выдержал их веса.